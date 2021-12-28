بالصور.. مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس الإدارة، في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وتواجد مرتضى منصور في مقر نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وفتح نادى الزمالك بشكل رسمى باب الترشح للانتخابات يوم 22 ديسمبر الماضي، لاستقبال أوراق الراغبين فى الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من 22 ديسمبر ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً، على أن تنعقد الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة وفي المواعيد التي يقرها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021.