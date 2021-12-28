المريخ يتحدث لمصراوي عن مواجهة الأهلي ويكشف قوته الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

تغنى هيثم كابو، عضو مجلس إدارة فريق المريخ السوداني والمتحدث الرسمي باسم الفريق، بالأهلي منافسه في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما أوقعته القرعة في مواجهة البطل التاريخي للقارة السمراء.

وقال كابو، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي فريق كبير وصاحب اسم له وزن وثقل في إفريقيا، يكفي أنه صاحب أعلى الألقاب، عشرة ألقاب وحامل اللقب للنسختين السابقتين والحاصل على كأس السوبر الإفريقي".

وأضاف: "مقابلة الأهلي ليست بالأمر السهل، ولكن المريخ نادي كبير ويعشق مقابلة الكبار، وحتما يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمضي به قدماً في المشوار الإفريقي، وأصول وقواعد كرة القدم تتطلب ضرورة احترام الخصم أياً كان تصنيفه، فما بالك بناد صاحب مشوار حافل".

وأكمل: "معظم لاعبي الأهلي مميزين وأصحاب قيمة تسويقية عالية ويمثلون عماد منتخبات بلدانهم، شخصيا أرى قوة الأهلي الكبرى في محمد الشناوي، فهو حارس مرمى قادر على حماية عرينه وصنع الفارق لفريقه".

وأتم عضو مجلس إدارة المريخ قائلا: "بالطبع المريخ قادر على هزيمة الأهلي باحترامه له كمنافس في المقام الأول ووضع استراتيجية خاصة باللعب ضده، فالمريخ لا يشارك في البطولة من أجل النزهة والتواجد الشرفي، ويطمح في خطف بطاقة تأهل عن المجموعة الأولى".