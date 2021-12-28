الهلال السوداني لمصراوي: مواجهة الأهلي قوية.. وتبث الروح في فريقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد هيثم السوباط رئيس المكتب الاعلامي لنادي الهلال السوداني، أن مواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ستبث الروح في الفريق، مشيراً إلى أن فريقه يتفوق تاريخياً في المواجهات أمام النادي الأحمر.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى برفقة المريخ السوداني، الهلال السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.

وقال السوباط في تصريحات خاصة ليلاكورة: "مجموعة قوية فعلا لكن مواجهات الهلال والأهلي ذات طابع قوي ومثير، وبالنسبة للهلال أفضل له مواجهة الأهلي، لأن هذا يرفع الروح المعنوية جدا للجمهور واللاعبين".

وأضاف: "ستكون مواجهة قوية جدا ونحن فى قمة السعادة بلقاء الاهلي، لأن ذلك سيبث الروح في الهلال جدا، ولأن الهلال تاريخياً متفوق على الأهلى وحتى فى استاده قون ريتشارد المشهور".

واختتم: "من يبحث عن البطولة لا يهاب مواجهة الكبار، والأهلى كمنظومة متكاملة يعتبر كل لاعبيه مميزين".