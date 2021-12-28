وليد صلاح عبداللطيف لمصراوي: مجموعة الزمالك "في المتناول".. وعدم وقوعة مع الأهلي مفيد للبطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن مجموعة ناديه في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا " في المتناول".

وأسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة الجارية من البطولة، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فرق الوداد المغربي وساجراد وبترو أتليتكو الأنجوليين، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

وأضاف وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات خاصة لمصراوي:"المجموعة ليست بالقوية أو السهلة ولكن الزمالك قادر على تصدرها بالإمكانيات المتاحة فيمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين".

وردّ نجم الزمالك السابق بخصوص عدم وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، بقوله:"من وجهة نظري مفيد تسويقيًا وجماهيريًا للبطولة".

وأتم وليد صلاح عبداللطيف، تصريحاته بقوله:"إمكانيات لاعبي الزمالك عالية ولكن أخشى من ضغط المباريات لا تُسعف الدكة الفريق ولكن المجموعة الأساسية من اللاعبين قادرة على الوصول للنهائي والتتويج بالبطولة".