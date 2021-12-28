نادي الهلال يعلن إصابة كويلار بفيروس كورونا وتأجيل التدريبات 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن نادي الهلال السعودي عن إصابة الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.



كما أعلن النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم الثلاثاء، تأجيل التدريبات التي كان مقررا إقامتها عصر اليوم لمدة 24 ساعة إلى حين ظهور نتائج الفحوصات الطبية لباقي اللاعبين.

يذكر أن الهلال لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات له بالدوري المحلي، إذ تعادل أمام أبها 1-1، ثم أمام الفيحاء 0-0، وتلقى هزيمتين متتاليتين أمام النصر 2-0، وأمام الفتح 3-2.