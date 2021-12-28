إنفوجراف .. تعرف على مجموعة المصرى البورسعيدي بالكونفيدرالية الأفريقية

وضمت المجموعة الثالثة كل من ، أوتوهو (الكونغو) - المصري (مصر) - القطن (الكاميرون) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الكونفدرالية التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع النادي المصري في المجموعة الثالثة لمواجهة القطن الكاميرونى ومازيمبي خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

وجاءت مباريات المصري البورسعيدي في دور المجموعات كالتالي ..



المصري يواجه القطن الكاميروني في الكاميرون يوم 13 فبراير

المصري البورسعيدي يواجه مازيمبي في بورسعيد يوم 20 فبراير

المصري البورسعيدي يواجه أوتوهو الكونغولي بطل الكونغو في الكونغو يوم 27 فبراير

المصري البورسعيدي يواجه أوتوهو الكونغولي بطل الكونغو في بورسعيد يوم 13 مارس

المصري البورسعيدي يواجه القكن الكاميروني في بورسعيد في يوم 20 مارس

المصري البورسعيدي يواجه مازيمبي في الكونغو يوم 3 ابريل المقبل

وجاءت مجموعات دور المجموعات كالتالي..

المجموعة الأولى: بيراميدز المصري - الصفاقسي التونسي - زاناكو الزامبي - أهلي طرابلس الليبي.