شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: وجود الهلال والمريخ في مجموعة واحدة يخدم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي أن الفريق الأحمر يقع في مجموعة منطقية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية مع فريق صن داونز والهلال المريخ، مؤكدا أن الأهلي المرشح الأقوى للصعود إلى ربع النهائي عن المجموعة الأولى.

قال يوسف في تصريحات خاصة: "من حظ الأهلي أنه سيلعب مع المريخ والهلال وهما فريقين من نفس البلد وجمهور المنافس سيكون متعاطف مع الفريق الأحمر وسيسانده في مباراته مع الطرف الآخر واعتبر لأن القرعة في مصلحة الأهلي وصن داونز.

شدد على أن الأهلي وصن داونز المرشحين الأقوى في حجز بطاقة الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي عن المجموعة الأولى.

أردف يوسف أن بيتسو موسيماني على علم بفريقه السابق صن داونز ولديه الخبرات الافريقية وقادر على التعامل معهم بفضل الخبرات السابقة سواء في مباراتي جنوب افريقيا او مصر.

أضاف المدير الفني الأسبق للأهلي أن حظوظ الأهلي في بلوغ دور المجموعات الإفريقي تتخطى نسبة الـ 90% ، وأتمنى الأهلي يجمع البطولة الثالثة على التوالي ويتوج بالنجمة الـ11 في تاريخه ويحتفظ بالكأس مدى الحياة.