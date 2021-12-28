شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الثلاثاء 28\12\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، الكثير من الأخبار الهامة ،على رأسها اجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا لدور المجموعات ، و التعرف على مباريات الأهلى و الزمالك ، استقرار كيروش على ضم عمرو السولية لقائمة منتخب مصر فى امم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى

أسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.

مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، وذلك خلال الحفل الذى أقيم اليوم، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

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