شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز المصري فى 2021 إنجازات واستضافة بطولات دولية وسيطرة على الاتحاد الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أيام قليلة ويسدل الستار علي عام 2021 وتستقبل الرياضة المصرية عام جديد من الإنجازات الرياضية فى ظل الدعم الكبير التي تحظي به الرياضة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

نقلة كبيرة شهدها الجمباز المصري تحت قيادة الدكتور إيهاب امين رئيس أتحاد الجمباز خلال السنوات الماضية منذ عام 2018 والتي جني ثمارها فى 2021 الذي كان وش السعد على رياضة الجمباز

ونجح إيهاب أمين في قيادة الجمباز المصري للعديد من النجاحات خلال الفترة الماضية بداية من توسيع قاعدة اللاعبين وزيادة عدد الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد، ثم الإهتمام بإعداد المدربين والحكام بالشكل الأمثل حتى يتماشى مع تطوير المنظومة، مرورًا بإستقدام وتنظيم البطولات العالمية

وطرق الجمباز المصري فى عام 2021 أبواب العالمية بعد ان اصبح على خريطة اللعبة فى الإنجازات واستضافة البطولات القارية والدولية والحصول على مناصب عديدة فى الإتحاد الدولي والإتحاد الإفريقي بعد ان فرض مسئولي الجمباز المصري نفسهم فى الفوز بالمناصب الدولية كما اصبح الإتحاد الافريقي تحت السيطرة بعد فوز الدكتور إيهاب امين برئاسة الاتحاد الافريقي

ونجح الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة في الانتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والمقامة بمدينة أنطاليا بتركيا.

وفاز "أمين" عقب تغلبه على الجزائري علي زعتر والذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لسنوات طويلة.

ومن المقرر أن يتم نقل مقر الاتحاد الإفريقي إلى القاهرة، لأول مرة في تاريخ الاتحاد القاري، والذي ظل مقره بالجزائر منذ تأسيسه وحتى الآن.

ونجح الجمباز المصري فى فرض سيطرة على اللجان الفنية للاتحاد الإفريقي للعبة في الإنتخابات التي أقيمت على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجمباز والتي اقيمت بمدينة أنطاليا بتركيا.

فبعد فوز الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري برئاسة الاتحاد الافريقي و عضوية المكتب التفيذي بالإتحاد الدولي فازت ياسمين سمير برئاسة اللجنه الفنيه للجمباز الايقاعي وعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي وتامر بركه نائب رئيس اللجنه الفنيه للجمباز فني رجال بالاتحاد الافريقي وايه احمد سعد عضو اللجنه الفنيه ايروبك وفريده امين عضو اللجنه الفنيه ترامبولين وهبه البوريني سكرتير عام الإتحاد الافريقي ومحمد هشام فى منصب الأمين العام

ومؤخرًا نجح الاتحاد المصري في الفوز بأكثر من منصب دولي وذلك عن طريق فوز نهى عبد الوهاب بمنصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الايقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية، ثم فوز الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات.

وعلي صعيد البطولات

المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية:

شاركت مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعدد 11 لأعب ولاعبة لآول مرة وحققت البعثة المصرية للجمباز نتائج طيبة فى المشاركة الأولي

البطولة الافريقية للجمباز:

استضافت مصر البطولة الإفريقية للجمباز والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي كانت من المقرر أن تقام في جنوب إفريقيا، ولكن اعتذرت جنوب افريقيا عنها نظرا لتفشي فيروس كورونا في البلاد، ونجحت مصر في استضافتها في مايو 2021، وتأهل معها 5 مصريين إلي أولمبياد طوكيو 2020.

بطولة العالم للجمباز الفني باليابان:

نجحت نانسي طمان لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، في تحقيق إنجاز تاريخي عقب صعودها لنهائي بطولة العالم باليابان على جهاز حصان القفز.

جاءت نانسي في المركز الرابع في الدور النهائي برصيد 13.733 حيث كانت تنافس على ميدالية ببطولة العالم.

وكانت نانسي قد تأهلت لنهائي بطولة العالم، بعد أن احتلت المركز السابع في التصفيات.

ويعد هذا الصعود إنجازاً تاريخياً حيث لم يسبق نانسي لهذا الأمر أي لاعب أو لاعبة مصري وعربي وإفريقي.

كأس العالم للجمباز الفني بمصر:

نجحت مصر للمرة الأولي في تاريخ القارة السمراء، الحصول على شرف استضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات، والتي شهد لها الجميع بنجاح تنظيمها من قبل الاتحاد الدولي، حيث استطاعت مصر حصد 4 ميداليات في البطولة، والحصول على المركز الثاني في الترتيب العام لجدول الميداليات.

توج علي زهران بالميدالية الذهبية على جهاز الحلق، حيث حصل علي زهران على 14.70 نقطة ليفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

فيما توجت نانسي طمان، بالميدالية الذهبية على جهاز طاولة القفز، حيث حصلت نانسي على 13.32 نقطة لتفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

توجت ماندي عصام بالميدالية البرونزية، حيث حصلت ماندي على 12.233 نقطة لتفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

فيما توجت زينة إبراهيم بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للجمباز الفني على جهاز عارضة التوازن، حيث حصلت زينة على 13.07 نقطة لتفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

كأس الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي

استضافت مصر بطولة “كأس الفراعنة” الدولية للجمباز الإيقاعي على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 12 دولة وهي”أذربيجان – أوكرانيا – جورجيا – ملدوفا – اليونان – المجر – بولندا – إيطاليا – لبنان – روسيا – أوزبكستان – ومصر البلد المضيف” بإجمالي 373 لاعبًا.

كأس العالم للجمباز الفني بقطر:

تأهلت نانسي طمان إلى نهائي حصان القفز، وكلا من زينة إبراهيم وحنا هاني إلى نهائي المتوازي، فيما نجح علي زهران في بلوغ نهائي الحلق، وعمر العربي على جهاز العقلة.

حيث توجت نانسي طمان بالميدالية البرونزية في منافسات البطولة، واحتلت اللاعبة زينة إبراهيم المركز الخامس على جهاز المتوازي، وجاءت جنا هاني في المركز السابع بعد كل من البرازيل وأوكرانيا والمجر.

وعلي جهاز عارضة التوازن احتلت اللاعبة زينة إبراهيم المركز الرابع بفارق صغير عن المركز الثالث بعد كل من البرازيل وأوكرانيا فيما جاءت اللاعبة جنا إبراهيم في المركز السادس علي جهاز الأرضي.

وجاء علي زهران في المركز السابع بعد منافسة قوية للتأهل للأولمبياد

بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

استضافت مصر بطولة "كاس الفراعنة" الدولية الاول لفرع الجمباز الفني رجال وانسات . بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 2 بمشاركة 321 لاعب ولاعبة من 12 دولة وهي

قبرص واليونان وجورجيا وسوريا والسعودية وتركيا والهند وبولندا ولاتفيا وماليزيا وقطر ومصر البلد المضيف وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كاس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي 2020 وانضم فى هذه النسخة الجمباز الفني

سلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024:

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ومنح الاتحاد الدولي للعبة مصر شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 17 حتى 20 مارس 2022 و2023 و2024، جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز في استضافة بطولة العالم مؤخرا القاهرة 2021.

ويسعي اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين خلال عام 2022 فى مواصلة إنجازات رياضة الجمباز ووضع جدول زمني لإعداد المنتخبات لدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024 من اجل تحقيق آول ميدالية أولمبية للجمباز

ويمثل مجلس اتحاد الجمباز ، ايهاب امين رئيس الاتحاد أحمد طلعت نائبا والعضوية ،و ياسمين سمير وعلاء الدين حامد ولمياء علي عبد الرحمن ووائل السرنجاوي ووليد شوقي وروان طارق أبو شوشة وتحت السن هبة البوريني