شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعين محمد الجميل مديرا إداريا بدلاً من طه السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على العباسي رئيس شركة نادي غزل المحلة تعيين محمد الجميل مدير إداري للفريق ، بعد فسخ العقد بالتراضي مع طه السيد نجم المحلة السابق والمدير الإداري للفريق.

أبدى علي العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، رضاه عن أداء فريق الكرة بعد مرور ثمان جولات من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال علي العباسي، خلال تصريحات تليفزيونية: "مجمل أداء الفريق جيد جدا، الفريق لم يتعرض للهزيمة سوي من الأهلى والزمالك، وحقق الفريق نتائج جيدة ومحمد عودة من المدربين المتميزين، وقادر على تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف المقبلة"، واختتم على العباسي حديثه مؤكدًا استمرار محمد عودة في منصبه كمدير فني للفريق، مشيرًا إلى أن الهتافات ضد المدير الفني جاءت من قلة محدودة قائلًا: "انتهي زمن الحساب بالقطعة، والهتافات لن تؤثر على قرارات الإدارة".

وتمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره غزل المحلة بنتيجة رباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.