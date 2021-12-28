شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يحضر رسالة دكتوراه محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، والجهاز المعاون معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض المدرب والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب على التواجد في كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان اليوم الثلاثاء، لحضور رسالة الدكتورة المقدمة من الباحث محمد صلاح عبدالعال خلاف، أخصائي العلاج الطبيعي بمنتخب مصر الأوليمبي.

كان محمد صلاح عبدالعال طبيب منتخب مصر الأوليمبي، وجه الدعوة لأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، لحضور مناقشة رسالة الدكتوراة بعنوان تأثير ممارسة الرياضة البدنية على زاوية كيو وعلاقتها بالآلام والتغيرات لمفصل الركبة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد قدري استاذ الإصابات والتأهيل البدني التفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم، مشرفا ورئيسا، والدكتورة سهام السيد الغمري استاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم مناقشا، والدكتور أشرف عبدالسلام محمد العباسي استاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف وقائم بعمل وكيل التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف مناقشا، والدكتور محمود اسماعيل الهاشمي استاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر،مشرفا.



شوقي غريب و صلاح



شوقي غريب و محمد صلاح



محمد صلاح طبيب منتخب مصر الاوليمبي