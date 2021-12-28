إنفوجراف .. مباريات الأهلى بدور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقى

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، وذلك مراسم القرعة التى أقيم اليوم، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره أمام المريخ السوداني بالقاهرة في فبراير المقبل على أن يختتم مشواره أمام الهلال في القاهرة أيضًا، في انتظار تحديد إدارة الناديين الملاعب الجديدة التي تستضيف مباراتيهما.



الاهلى

ترتيب مباريات الأهلي في المجموعة الأولى كالتالي: