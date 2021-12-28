شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه يعتذر رسميا عن الترشح بانتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام المندوه عضو لجنة الزمالك السابق عدم ترشحه للانتخابات المقبلة المقرر إقامتها يوم 20 يناير المقبل .

ويُغلق مساء اليوم، الثلاثاء باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، بعدما استمر الترشح لمدة 7 أيام، حيث فُتح باب قبول أوراق المرشحين يوم الأربعاء الماضي، على أن يصبح اليوم هو الأخير فى فترة تلقي أوراق المرشحين.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الحالي ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.