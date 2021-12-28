شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن مواجهة الأهلي مع صن داونز وبطلى السودان بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضاف موسيماني في حديثه على هامش مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا: «أنا هنا في نادٍ حصد10 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ونعيش دائما تحت ضغط تاريخي وجماهيري يحتم علينا السعي للفوز بكل البطولات».

وقال موسيماني: «أشعر بفخر كبير بالفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي، وهذا شرف عظيم لأي مدير فني، وأسعى لمواصلة حصد البطولات مع الأهلي لإسعاد جماهيره، وكل من ينتمون إليه».

وتعليقا على القرعة؛ أكد موسيماني أن مجموعة الأهلي لن تكون سهلة، خصوصا أنها تضم فريق صن داونز الذي يظل منافسا قويا في المجموعة، بالإضافة إلى فريقي الهلال والمريخ السودانيين اللذين يؤديان دائما بشكل قوي في دوري أبطال إفريقيا.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن المجموعات ستشهد منافسات قوية ومواجهات صعبة لكل الفرق الطامحة في تخطي دور المجموعات والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وشهدت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا مشاركة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وذلك وفقا للدعوة التي تلقاها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأقيمت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2021ـ2022 ظهر اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن وجود الأهلي على رأس المجموعة الأولى، ومعه فرق صن داونز من جنوب إفريقيا والهلال والمريخ السودانيين.