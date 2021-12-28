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رسميا.. برشلونة يتعاقد مع فيران توريس قادما من مانشستر سيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

أعلن نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع الدولي الإسباني، فيران توريس جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويعد توريس أحد أبرز المواهب الإسبانية حول العالم حاليا.

ويجيد توريس في جميع مراكز خط الهجوم.

ولم يعلن برشلونة التفاصيل المالية للصفقة، غير أن تقارير قدرتها بـ55 مليون يورو زائد 10 ملايين كإضافات أخرى.

وكان توريس قد اجتاز بنجاح الفحص الطبي في برشلونة.

ولن تحضر الجماهير لملعب الكامب نو لحضور تقديم فيران توريس؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس ، حيث سيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال هذا الأسبوع.

  وذكرت تقارير إعلامية أن هدف برشلونة هو أن تبدأ مشاركة توريس في لقاء كأس ملك إسبانيا أمام ديبورتيفو ليناريس، يوم 5 كانون الثاني / يناير القادم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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