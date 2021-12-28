قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية تضع بيراميدز في مجموعة نارية

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع فريق بيراميدز في مجموعة تضم كل من:

بيراميدز - الصفاقسي - زاناكو - الأهلي طرابلس

وكان بيراميدز ودع بطولة الكونفدرالية في النسخة الأخيرة من الدور نصف النهائي أمام فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

بيراميدز يتخطى عزام التنزاني ومانياما الكونغولي

وكان فريق بيراميدز تخطى فريق عزام التنزاني، في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بهدف نظيف، في مجموع المباراتين، حيث تعادل سلبيا في موقعة الذهاب، وفاز بهدف نظيف في مباراة العودة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وأطاح بيراميدز بفريق مانياما الكونغولي في دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين نظيفين في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف.

بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، حيث خاض 7 مباريات فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين أمام المصري وإنبي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتعادل بيراميدز في أخر مباراة أمام فريق إنبي، بهدف لكل فريق، بعدها حصل الفريق السماوي على إجازة خاصة بسبب توقف الدوري الممتاز.