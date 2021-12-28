شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: الكونفدرالية تضم أقوى أندية افريقيا.. وبيراميدز هدفه اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن المجموعة الأولى التي وقع فيها الفريق في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، قوية كشأن باقي المجموعات، موضحا أن النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية قوية للغاية في ظل وجود أندية كبيرة لديها تاريخ في البطولات القارية وبالتالي لن تكون المباريات سهلة على الإطلاق.

وأوقعت القرعة نادي بيراميدز على قمة المجموعة الأولى وإلى جانبه أندية الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي بالإضافة إلى أهلي طرابلس الليبي.

أوضح هاني سعيد أن المجموعة قوية في ظل وجود أندية صاحبة تاريخ كبير في القارة السمراء ولكن في النهاية بيراميدز هدفه هو التتويج بلقب البطولة التي يشارك فيها للمرة الثالثة على التوالي ويطمح لأن يحصد لقبها هذا الموسم بعدما كان قريبا في النسختين السابقتين من البطولة، ووصل في المرة الأولى للنهائي، وفي المرة الثانية وصل للدور نصف النهائي.

شدد المدير الرياضي على أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال سيبدأ في التحضير بداية من يوم 2 يناير المقبل للمرحلة المقبلة من الدوري وكأس الكونفدرالية بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين في ظل التوقف الحالي، وسيكون هناك برنامج قوي للإعداد والتحضير للمرحلة المقبلة الهامة والتي ستشهد ضغط مباريات كبير محليا وقاريا بعد انتهاء كأس أفريقيا بالكاميرون، ومن الضروري أن يكون كل اللاعبين على أتم استعداد لأصعب مراحل الموسم.