شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك فى بطولة الدورى العالمى بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكاراتيه على مشاركة المنتخب الوطنى فى منافسات بطولة الدورى العالمى ، المقرر إقامتها خلال فبراير المقبل، بدبى ، ضمن أجندة البطولات الدولية الفترة المقبلة .

كما يشارك المنتخب فى منافسات دورة البحر المتوسط بالجزائر ، و الاساتذة بالولايات المتحدة ، وكذلك منافسات بطولة العالم شباب وناشئين .

و قرر اتحاد الكاراتيه إعادة تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب رجال وسيدات، رغم الإنجازات التى تحققت فى الاتحاد بمختلف البطولات الفترة الماضية على المستوى الأفريقى والدولى، وكذلك فى الدورة الأولمبية بطوكيو.

وتقرر أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار المدربين، وكذلك آلية ومعايير اختيار اللاعبين الممثلين فى البطولات الخارجية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتحديد شروط من يقوم باختبار اللاعبين وآلية الاختبارات أيضا.