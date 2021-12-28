شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مجموعة الزمالك "صعبة".. وأعلم الكثير عن الكرة الأنجولية والمغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للزمالك على صعوبة مجموعة الفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن هدفه صدارة مجموعته.

وقال المدير الفني إن دوافع الزمالك قوية لتحقيق الفوز في مباريات دوري المجموعات، وشدد على أن الفريق سيلعب لتصدر المجموعة الرابعة والمنافسة بقوة على اللقب.

وأشار المدير الفني إلى أن الزمالك سبق وواجه الوداد وبترو أتليتكو من قبل والفريق لديه خبرات اللعب في دوري أبطال أفريقيا.

وعن وجود فريقين من أنجولا في المجموعة قال كارتيرون:" لدينا خبرات اللعب أمام الفرق الأنجولية وبالنسبة لي أعلم الكثير عن الكرة الأنجولية كما أعلم الكثير عن الكرة المغربية".

وشدد المدير الفني للزمالك على جاهزية الزمالك لمواجهة أي منافس خاصة وأن الفريق لديه دوافع كبيرة للمنافسة بقوة على اللقب.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة برفقة أندية الوداد البيضاوى المغربي و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.