شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريم هالة صدقى.. الإسماعيلى: نبحث عن اعتلاء منصات التتويج فى كافة الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجمع مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، على دعمه ومساعدته لكافة الألعاب داخل النادى بحثًا عن اعتلاء منصات التتويج، ومن هذا المنطلق قامت الإدارة بتكريم هالة صدقى بطلة النادى ومصر فى ألعاب القوى بعد تحقيقها نتائج متميزة فى بطولة الجمهورية.

ويؤكد حاتم حجازى أمين الصندوق بالإسماعيلى، على تقديم كامل الدعم للبطلة هالة صدقى من خلال توفير الرعاية الكاملة لها من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات وإعلاء اسم النادى فى المحافل المختلفة.

ويضيف خالد الطيب عضو مجلس الإدارة أن الهدف الحالى هو عودة الإسماعيلى إلى الطريق الصحيح فى كافة المجالات لرفع اسمه فى المحافل المحلية والقارية ودعم " هاله صدقى " أصبح ضرورى بعد المستويات القوية التى تقدمها اللاعبة فى السنوات الأخيرة.

وتوضح الإعلامية نانسى القاضى عضو مجلس الإدارة، أنها داعمة بقوة للبطلة وتسعى بصفة مستمرة على تحفيزها لإستكمال مسيرتها المشرفة خاصة وأنها تعلم جيدًا بإمكانيات اللاعبة قبل توليها المهمة.

وصرح محمد حسين المدير الفنى لفريق ألعاب القوى، أنه وضع خطة تدريبية طويلة على مدار 38 شهر لتأهيل " هاله صدقى " للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024 وذلك من خلال خوض العديد من البطولات الأفريقية والعربية فى الفترة القادمة.

وتابع أن فريق ألعاب القوى يمتلك عناصر مميزة قادرة على حصد البطولات في سن البراعم من بينهم سليمان منصور وسجدة وليد.

وتعرب هاله صدقى عن سعادتها بإهتمام مجلس الإداره بها خاصة فى ظل الدعم المستمر لها من أجل تحقيق المزيد من البطولات بإسم الإسماعيلى وسوف ينعكس ذلك خلال مشاركتها فى بطولة افريقيا القادمة من أجل حصد الميدالية الذهبية.

وتقول أنها لديها طموح منذ كسرها للرقم المصرى تحت 20 سنة، وسوف تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى حلمها الحقيقى بالمشاركة فى الأولمبياد المقبل.