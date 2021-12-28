شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلى فى الصفقات الجديدة والراحلين قبل الميركاتو الشتوى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية الأمور الخاصة بصفقات الشتاء والراحلين خلال يناير المقبل، لاسيما أن بطولة الدوري المصري توقفت ولن تكون هناك ارتباطات للفريق بسبب بطولة أمم أفريقيا التى تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين ، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: هل يتعاقد الاهلى مع صفقات فى الشتاء ؟

ج: كل الدلائل والمعلومات الواردة من القلعة الحمراء تؤكد أن النادي لن يضم صفقات كثيرة خلال فترة الأنتقالات الشتوية، ويرى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أن صفوف الفريق مُكتملة وأن المارد الأحمر لا يحتاج صفقات كثيرة في يناير المقبل لذا ستكون عملية تدعيم الفريق في أضيق الحدود.

س: هل يدعم الاهلى الدفاع وحراسة المرمى فى الشتاء ؟

ج: رفض موسيماني تدعيم أكثر من مركز في الاهلي خلال ميركاتو الشتاء يأتي في مقدمتهم ، الدفاع وحراسة المرمى ويبحث المدير الفني مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح احتياجات الفريق.

س:وماذا عن موقف والتر بواليا ؟

ج: أخطر بيتسو موسيمانى مسئولي ناديه بموافقته على بيع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق المعار لمالاتيا سبور التركى بشكل نهائي.

س: هل هناك عروض محلية أو خارجية للتعاقد مع كهربا؟

ج: هناك عرض محلى من سموحة والاتحاد السكندرى للتعاقد مع كهربا وتلقى الاهلى عروض خارجية للتعاقد مع اللاعب لايزال يدرس الافضل من بينها.

س: وماذا عن موقف محمد محمود ؟

ج: جدد محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي فكرة الرحيل خلال انتقالات يناير المقبلة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وأعلن اللاعب رغبته في البقاء، وتمسك محمد محمود الذي عانى من الإصابات كثيراً في الاهلي بالحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.

ورغم أن محمد محمود خارج حسابات موسيماني المدير الفني بشكل واضح إلا أن اللاعب أعلن رغبته في البقاء رافضاً العروض المحلية التى وصلته مؤخراً.