شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق كاسح للزمالك على أندية انجولا قبل مواجهة بترو أتليتكو وساجرادا بدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقابل فريق الزمالك مع بيترو أتلتيكو الأنجولي في بطولات أفريقيا مرتين فقط، الأولى كانت في دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية 2019 وتعادلا في الإسكندرية 1-1 ، وفاز الزمالك في لواندا 1-0.

ولم يلعب الزمالك من قبل فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي لتكون أول مواجهة بين الناديين فى دور المجموعات الافريقى بالنسخة الحالية.

ولعب الزمالك 10 مباريات مع أندية أنجولا حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر الأبيض مرة وحيدة فقط.

كما يتفوق الزمالك على نظيره الوداد المغربى فى تاريخ المواجهات الافريقية، حيث تقابل الفريقان من قبل في بطولات أفريقيا 3 مرات حقق الفريق الأبيض الفوز مرتين وخسر مباراة وحيدة.

بداية المواجهات كانت في السوبر الأفريقي 2003 وفاز الزمالك 3-1، قبل أن يتقابلا في نصف نهائي دوري الأبطال 2016، وفاز الزمالك بالقاهرة برباعية نظيفة قبل أن يخسر في المغرب 5-2.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال افريقيا، عن وقوع الأهلى في المجموعة الأولى مع المريخ والهلال السودانيين وصن داونز الجنوب افريقى.

بينما أوقعت القرعة أيضا نادى الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربى وبترو أتليتكو وساجارادا الانجوليين.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالى:

المجموعة الأولى: المريخ (السودان) - الهلال (السودان) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - الأهلي (مصر).

المجموعة الثانية: أمازولو (جنوب إفريقيا) - وفاق سطيف (الجزائر) - هورويا (غينيا) - الرجاء (المغرب).

المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي (بوتسوانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) - الترجي (تونس).

المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا (أنجولا) - بترو أتليتيكو (أنجولا) - الزمالك (مصر) - الوداد (المغرب).