شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرعة دوري الأبطال..تاريخ مواجهات الأهلي مع صن داونز والهلال والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت قرعة دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2021 صدام النادي الأهلي مع أندية صن داونز الجنوب أفريقي والهلل السوداني والمريخ بطلا السوداني ، فقد أسفرت القرعة التى أجريت ظهر اليوم ،الثلاثاء، عن وقوع الأهلي علي رأس المجموعة الأولي مع فرق صن داونز والهلال والمريخ السودانيين.

وفيما يلي سجل مباريات الأهلي مع هذه الفرق: الأهلي مع صن داونز لعب الأهلي مع صن داونز عشر مباريات كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا،

بدأت في نهائي دوري الأبطال 2001 والتي فاز فيها الأهلي بالبطولة، وآخرها دور الثمانية في البطولة الماضية 2021، والتي فاز الأهلي بلقبها..فاز الأهلي على صن داونز في خمس مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز صن داونز في مباراة واحدة، وأحرز الأهلي 15 هدفا وأحرز صن داونز عشرة أهداف.

وأبرز نتائج صن داونز في دوري أبطال إفريقيا الفوز بالبطولة مرة واحدة عام 2016، وخسارة نهائي دوري الأبطال 2001 أمام الأهلي.

الأهلي والهلال السوداني

أما الهلال السوداني، فلعب معه الأهلي ثماني مباريات كلها في دوري أبطال إفريقيا، وبدأت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 1987 والتي فاز فيها الأهلي بلقب البطولة، وآخرها في دور المجموعات في البطولة قبل الماضية 2020، والتي فاز الأهلي بلقبها.

فاز الأهلي على الهلال في ثلاثة مباريات وتعادلا في ثلاث وفاز الهلال في مباراتين، أحرز الأهلي سبعة أهداف بينما أحرز الهلال ستة أهداف.

وأبرز نتائج الهلال في دوري أبطال إفريقيا خسارة نهائي دوري الأبطال مرتين، الأولى 1987 أمام الأهلي، والثانية أمام الوداد البيضاوي1992.

الأهلي مع المريخ السوداني

ولعب الأهلي مع المريخ السوداني ثماني مباريات أيضاً، منها ست مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس.

بدأت مواجهات الاهلي مع المريخ بمباراتي دور الـ32 لدوري الأبطال 1983 والتي كان الأهلي وصيفها، وآخرها في دور المجموعات في البطولة الماضية 2021، والتي فاز الأهلي بلقبها.

فاز الأهلي على المريخ في خمس مباريات وتعادل في مباراتين وفاز المريخ في مباراة واحدة، أحرز الأهلي 16 هدفاً وأحرز المريخ سبعة أهداف.

لم يصل المريخ للمباراة النهائية في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، لكنه فاز ببطولة إفريقيا لأبطال الكئوس 1989، وخسر نهائي كأس الكونفدرالية 2007.

ونجح الأهلي في التتويج ببطولتي دوري الأبطال عامي 2020 و2021 هلى حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.