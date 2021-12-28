شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر : كأس الرابطة فكرة مفيدة ونعد الجماهير بالتطور للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى أشرف خضر عضو اللجنة الفنية للإسماعيلى أن تأجيل مباراة فيوتشر بمسابقة الدورى المصرى يأتى فى مصلحة الفريق من أجل إستعادة جهود جميع المصابين وإنسجام الصفقات الجديدة المقرر إبرام التعاقد معها مع باقى عناصر الفريق.

وقررت إدارة المسابقات التابعة لرابطة الأندية إيقاف مسابقة الدورى الممتاز ، بسبب ارتباط المنتخب الوطنى الأول بالمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وواصل مدرب الفريق سابقا :”الإسماعيلي عانى في بطولة الدوري العام حيث كانت البداية سيئة بقرعة مخيبة للأمال بخوض ثلاث مباريات خارج الديار أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وأول مباراة علي ملعب الفريق كانت أمام الزمالك حامل لقب النسخة الماضية”.

وتابع :”الفريق أخفق الفترة الماضية فى إستغلال الفرص بسبب خلل في الجانب الهجومى ،الأرجنتينى خوان براون مدرب مميز وفترة الإعداد ستكون مفيدة للفريق في ظل تواجد الصفقات الجديدة التي نسعي لإنهائها واستيعاب اللاعبين لخطط وفكر المدرب بشكل أكبر”.

وأشار :”كأس رابطة الأندية فكرة جيدة وستكون بطولة مفيدة للفريق ، الجماهير دائما ما تكون كلمة السر وأطالبهم بالوقوف خلف الفريق وتحمل الظروف التي يمر بها النادي ونعدهم بتغيير النتائج للأفضل بعد ضم الصفقات المميزة وشفاء المصابين”.