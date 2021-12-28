شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الوداد 2 / 1 فى تاريخ المواجهات الافريقية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - يتفوق الزمالك على نظيره الوداد المغربى فى تاريخ المواجهات الافريقية، حيث تقابل الفريقان من قبل في بطولات أفريقيا 3 مرات حقق الفريق الأبيض الفوز مرتين وخسر مباراة وحيدة.

بداية المواجهات كانت في السوبر الأفريقي 2003 وفاز الزمالك 3-1، قبل أن يتقابلا في نصف نهائي دوري الأبطال 2016، وفاز الزمالك بالقاهرة برباعية نظيفة قبل أن يخسر في المغرب 5-2.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال افريقيا، عن وقوع الأهلى في المجموعة الأولى مع المريخ والهلال السودانيين وصن داونز الجنوب افريقى.

بينما أوقعت القرعة أيضا نادى الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربى وبترو أتليتكو وساجارادا الانجوليين.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالى:

المجموعة الأولى: المريخ (السودان) - الهلال (السودان) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - الأهلي (مصر).

المجموعة الثانية: أمازولو (جنوب إفريقيا) - وفاق سطيف (الجزائر) - هورويا (غينيا) - الرجاء (المغرب).

المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي (بوتسوانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) - الترجي (تونس).

المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا (أنجولا) - بترو أتليتيكو (أنجولا) - الزمالك (مصر) - الوداد (المغرب).