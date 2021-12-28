شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، وذلك خلال الحفل الذى أقيم اليوم، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره أمام المريخ السوداني بالقاهرة في فبراير المقبل على أن يختتم مشواره أمام الهلال في القاهرة أيضًا، في انتظار تحديد إدارة الناديين الملاعب الجديدة التي تستضيف مباراتيهما.
ترتيب مباريات الأهلي في المجموعة الأولى كالتالي:
الأهلي ضد المريخ السوداني (11 أو 12 فبراير)
الهلال السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 فبراير)
الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (25 أو 26 فبراير)
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي (11 أو 12 مارس)
المريخ السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 مارس)
الأهلي ضد الهلال السوداني (1 أو 2 إبريل)