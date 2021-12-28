هاني سعيد يُعلق على مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على نتائج قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد وقوع الفريق في مجموعة تضم كل من الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي بالإضافة إلى أهلي طرابلس الليبي.

وقال سعيد في تصريحات صحفية، إن المجموعة الأولى التي وقع فيها الفريق في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، قوية كشأن باقي المجموعات.

وأضاف:"النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية قوية للغاية في ظل وجود أندية كبيرة لديها تاريخ في البطولات القارية وبالتالي لن تكون المباريات سهلة على الإطلاق".

وأكد أن المجموعة قوية في ظل وجود أندية صاحبة تاريخ كبير في القارة السمراء ولكن في النهاية بيراميدز هدفه هو التتويج بلقب البطولة التي يشارك فيها للمرة الثالثة على التوالي .

وتابع:"نسعى إلى حصد لقبها هذا الموسم بعدما كان قريبا في النسختين السابقتين من البطولة، ووصل في المرة الأولى للنهائي، وفي المرة الثانية وصل للدور نصف النهائي.".

وأشار إلى أن إيهاب جلال مدرب الفريق، سيبدأ في التحضير بداية من يوم ٢ يناير المقبل للمرحلة المقبلة من الدوري وكأس الكونفدرالية بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين في ظل التوقف الحالي.

وأتم تصريحاته:" هناك برنامج قوي للإعداد والتحضير للمرحلة المقبلة الهامة والتي ستشهد ضغط مباريات كبير محليا وقاريا بعد انتهاء كأس أفريقيا بالكاميرون، ومن الضروري أن يكون كل اللاعبين على أتم استعداد لأصعب مراحل الموسم".