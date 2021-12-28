أحمد صالح لمصراوي: مجموعة الزمالك "متوسطة".. ومن يريد التتويج لا يفكر سوى في الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن مجموعة الزمالك بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا "متوسطة".

وأسفرت القرعة ذاتها عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فرق الوداد المغربي وساجراد وبترو أتليتكو الأنجوليين، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

وردّ صالح، على رأيه في عدم وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بقوله:"أنا الزمالك إذا كنت أريد التتويج باللقب، لا انظر للفرق بل علي العمل لأفوز، فإذا كان الأهلي بالمجموعة أو الترجي أو أتليتكيو الأنجولي لابد أن أفكر في الفوز للوصول للدور التالي بغض النظر عن المجموعة، فمن يريد التتويج باللقب عليه الفوز للعبور لكل دور تالي هذا هو البطل".

وردّ نجم الزمالك السابق على من يصف مجموعة ناديه في النسخة الجارية بـ "السهلة"، بقوله:"كل الفرق جيدة ولكن هناك مثلاً فرقًا تكون مرشحة للتتويج باللقب والأهلي والزمالك على رأسهما، قد تواجه فريقًا ضعيفًا ولكنك ليس في يومك أو تشكيلك للمباراة ليس جيدًا".

وأتم صالح تصريحاته بقوله:"أرى أن أداء الزمالك مع اكتمال الجهاز الفني لكارتيرون بتواجد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي أصبح جيدًا وهو ما ظهر في مباراتي المقاولون العرب وغزل المحلة بالدوري فكان الأداء جيدًا والتغييرات كذلك".