أحمد عبدالحليم لمصراوي: مجموعة الزمالك "معقولة".. ومن يريد اللقب لا يهمه الفرق التي سيواجهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن مجموعة ناديه في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا "معقولة".

وأسفرت القرعة ذاتها عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فرق الوداد المغربي وساجراد وبترو أتليتكو الأنجوليين، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

وقال عبدالحليم، في تصريحات خاصة لمصراوي:"مجموعة الزمالك (معقولة) ومن يريد أن يكون البطل لايهمه الفرق التي سيواجهها، والفريق الحالي للزمالك جيد جدًا وأتمنى أن يتوّج بالبطولة".

وردّ نجم الزمالك السابق، على عدم وقوع الزمالك في مجموعة واحدة مع الأهلي، بقوله:"هذا أمر عادي وأكيد لايتم بالقصد، الأهلي فريق متواجد وله حظوظه في البطولة مثل الزمالك وإذا تأهلا للأدوار التالية هناك احتمالية ليتقابلا وهو أمر طبيعي ومن يريد أن يكون البطل عليه الفوز".

وأتم عبدالحليم تصريحاته بقوله:"الزمالك لايمتلك القدرة على قيد لاعبين جدد، فالمجموعة التي تخوض الدوري هي من ستخوض أفريقيا، وأرى أن لدينا فريق قوي جدًا قادر بالجهاز الفني المتواجد والإدارة على التتويج باللقب".