لجنة الزمالك السابقة: نرفض الأكاذيب والمغالطات

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت اللجنة المكلفة سابقا بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا للرد على الاتهامات الموجهة لها من قبل الإدارة الحالية للقلعة البيضاء، ووصفتها بـ"الأكاذيب والمغالطات".

وقالت اللجنة في بيانها: "تعلن اللجنة التى كانت مكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنها حين شرفت بتولي مهمتها التزمت بمجموعة من الثوابت أهمها الاحترام التام لكل الأطراف والعمل الجاد لمصلحة النادي بما يتفق وقيم أعضائها وأخلاقهم وتقديرهم لمؤسسات الدولة التي أسندت لهم الأمر وبما يناسب قيمة ومكانة النادي الذي ينتمون إليه".

وأضاف البيان: "تمكنت اللجنة بفضل الله ودعم المخلصين من أبناء النادي ومحبيه أن تحقق الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة حتى أتمت مهمتها، ومن ثم قامت بتسليم إدارة النادي للجهة المختصة، إلا أن القائمين على الإدارة بعد ذلك أزعجهم فيما يبدو ما حققته اللجنة من نجاحات فخرجوا ليتحدثوا بالكثير من الأكاذيب والمغالطات".

وأردف: "التزمت اللجنة بضبط النفس واكتفت بإصدار بيان تطالب فيه وزارة الشباب بإعلان الحقائق حفاظا على هيبة وكرامة كل الأطراف، إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا وعاود القائمين على إدارة النادي تكرار الحديث كذبا وزورا يرمون كل الشرفاء بالباطل كعهدهم مع من يخالفهم الرأي، في محاولة فاشلة لصرف أنظار الناس عن الحقائق والسعي لبطولة كاذبة".

واستمر: "وإلى هؤلاء وإلى الجميع، نقول لقد التزمنا وبحق قيم الاحترام وعفة اللسان والعمل المخلص الجاد بما يتفق وما يجب أن يكون عليه الأمر في هذا الوطن، الذي يتقدم لتدشين الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وواصل: "وإلى من فقدوا البصر والبصيرة ولم يفهموا الرسالة، نقول سنبقى على عهدنا وسنتحدث باللغة التي تليق بأعضاء وجماهير ومحبي نادي الزمالك العريق، نتحدث بالحقائق ونحترم الجميع، ونطالب الآخرين أن يحاولوا التزام الصدق والأمانة".

وتابع بيان اللجنة: "إذا أردت أن تكون مثل أصحاب المقامات والمكانة العالية فاجتهد أن ترتقي إليهم فذلك أفضل من محاولة هدمهم، وإننا من واقع التجارب والخبرات السابقة نعلم أن هناك من سيعاود حديثه بالباطل يلوي الحقائق ويشوه الشرفاء الذين قبلوا شرف التكليف بمهمتهم رغم صعوبتها وما واجههوه من معوقات إلا أنهم قبلوا التحدي في ظروف غاية في الصعوبة حتى أتموا مهمتهم بنجاح يشهد به كل منصف فسلموا الأمانة وعادوا إلى مقاعد أعضاء ومحبي النادي".

وفي ختام البيان قالت اللجنة: "ومن ثم تعلن اللجنة أنها ومع حفظ حقها في اتخاذ كل السبل التي تحمي حقوقها وحقوق نادي الزمالك، تعلن أنها بصدد عقد مؤتمر صحفي موسع تعلن فيه للجماهير والقيادة السياسية وكافة الجهات المعنية تفاصيل ما دار خلال فترة عملها وحتى الآن، و جميع الحقائق مدعومة بالأرقام والوثائق والمستندات الرسمية، عسى أن نضع كل طرف أمام مسئولياته التى ربما غفل عنها ولعل أن يعود الآخرون لرشدهم، فيدركوا أنه لا حماية لهم في باطلهم، ويتوقفوا عن حديث الإفك والزور وفحش القول وليعلموا أن العصر ليس عصرهم أو يصمتوا للأبد".