تفوق للزمالك في تاريخ مواجهاته أمام ثنائي أنجولي وبطل المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الزمالك في مجموعة تضم كل من ساجرادا الأنجولي، بيترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا تبدأ في 11 فبراير، على أن تنتهي في 2 أبريل من عام 2022 المقبل.

ونرصد في هذا التقرير تاريخ مواجهات الزمالك أمام فرق المجموعة.

الزمالك والوداد المغربي

يستعد فريق الزمالك لمواجهة أمام الوداد المغربي، حيث سبق وتقابل الفريقان في 3 مواجهات ببطولات إفريقيا، فاز الفريق الأبيض في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

المواجهة الأولى بين الزمالك والوداد المغربي كانت في عام 2003 بكأس السوبر الإفريقي، وفاز الزمالك بنتيجة 3-1.

وتكررت المواجهة بين الفريقين في نصف نهائي دوري الأبطال 2016، وفاز الزمالك بالقاهرة برباعية نظيفة قبل أن يخسر في المغرب 5-2.

الزمالك وبترو أتليتكو

يملك الزمالك ذكرى رائعة أمام بيترو أتليتكو، حين واجهه في دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية 2019 ، حيث تعادلا في الذهاب بهدف لكل فريق وفاز الزمالك في الإياب بهدف نظيف، ليكمل بعدها الفريق مشواره ويحقق البطولة على حساب نهضة بركان المغربي.

ولم يسبق لنادي الزمالك أن لعب أي مباراة أمام فريق ساجرادا الأنجولي سواء بدوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشوار الزمالك

ويبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بمواجهة على أرضه أمام بيترو اتليتكو الأنجولي أحد يومي (11-12 فبراير 2022)، قبل أن يخرج لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في الجولة الثانية أحد يومي (18-19 فبراير 2022).

وفي الجولة الثالثة سيخرج الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في الدار البيضاء أحد يومي (25-26 فبراير 2022)، ليعود ليواجه نفس الفريق في القاهرة بالجولة الرابعة أحد يومي (11-12 مارس 2022).

وفي الجولة الخامسة سيلعب الزمالك خارج أرضه أمام بيترو أتليتكو الجنوب إفريقي أحد يومي (18-19 مارس 2022)، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة على أرضه أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة السادسة أحد يومي (1-2 إبريل 2022).