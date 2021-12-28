رسميا.. برشلونة يعلن ضم توريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة التعاقد مع فيران توريس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر النادي الكتالوني بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "برشلونة يعلن توصلا لاتفاق مع مانشستر سيتي، للتعاقد مع المهاجم فيران توريس".

وتابع: "اللاعب سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات وحتى صيف 2027، بشرط جزائي قيمته مليار يورو".

وانتقل توريس إلى صفوف مانشستر سيتي مع بداية موسم 2020/2021 قادما من فالنسيا.

ولم يقدم توريس المستويات المأمولة بقميص سيتي، ليمنحه الفرصة للانتقال إلى برشلونة.

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 21 عاما شارك بقميص سيتي في 43 مباراة بمختلف البطولات، سجل 16 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.