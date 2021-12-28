كارتيرون: لدينا خبرة اللعب في أنجولا والمغرب.. ونهدف لتحقيق اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، صعوبة مجموعة الفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن هدفه صدارة المجموعة رغم صعوبتها.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فرق الوداد البيضاوى المغربي، وبترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وقال كارتيرون، إن دوافع الزمالك قوية لتحقيق الفوز في مباريات دوري المجموعات، والاستمرار للمنافسة بقوة على اللقب.

وأكمل: "الزمالك واجه الوداد وبترو أتليتكو من قبل، والفريق لديه خبرات اللعب في دوري أبطال أفريقيا".

وعن وجود فريقين من أنجولا في المجموعة قال كارتيرون:" لدينا خبرات اللعب أمام الفرق الأنجولية، وبالنسبة لي أعلم الكثير عن الكرة الأنجولية كما أعلم الكثير عن الكرة المغربية".

وشدد المدير الفني للزمالك على جاهزية الزمالك لمواجهة أي منافس خاصة وأن الفريق لديه دوافع كبيرة للمنافسة بقوة على اللقب.