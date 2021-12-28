بيراميدز لمصراوي: الكونفدرالية لا تقل عن دوري الأبطال.. وهدفنا اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد محمود فتح الله مدرب بيراميدز أن مجموعتهم في دور المجموعات بالكونفدرالية قرعة قوية، مشددًا على أن هدف الفريق هو التتويج بلقب البطولة.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن وقوع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم كل من أهلي طرابلس الليبي، زاناكو الزامبي، الصفاقسي التونسي.

وقال فتح الله في تصريحات خاصة لمصراوي: "جميع الفرق المشاركة في بطولة الكونفدرالية قوية والمجموعات جميعها صعبة".

وأضاف: "الجهاز الفني كان متوقع أن المجموعة لم تكون سهلة على الإطلاق لأن البطولة هذا الموسم لا تقل عن بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "هدف الجميع في الفريق هذا الموسم هو التتويج ببطولة الكونفدرالية وتحقيق اللقب".

وأتم: "الفريق وصل لنصف نهائي البطولة الموسم الماضي ولنهائي البطولة في الموسم قبل الماضي واللاعبين نجحوا في اكتساب خبرات كبيرة ستساعد الموسم الحالي على التتويج باللقب".