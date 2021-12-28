سمير كمونة لمصراوي: الزمالك حظه "حلو" لعدم وقوعه بمجموعة الأهلي.. وننتظره في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن ناديه قادر على التأهل لدور الثمانية من النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا متصدرًا لمجموعته.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا، التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى بجانب فرق: صنداونز الجنوب أفريقي، وممثلي السودان الهلال والمريخ في المجموعة الأولى، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وردّ كمونة في تصريحات خاصة لمصراوي بخصوص عدم وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، بقوله:"الزمالك حظه (حلو) أنه لم يلتقي بالأهلي في دور المجموعات.. والأهلي سينتظره في النهائي، فالزمالك قادر على التأهل للدور التالي كأول مجموعته".

وأسفرت القرعة ذاتها عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فرق الوداد المغربي وساجراد وبترو أتليتكو الأنجوليين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بقوله:"أنا أهلاوي درجة ثالثة أشجع فريقي فقط دون النظر إلى الاسماء، والأهلي سيتوّج بالـ 11 كما فعلها في العامين الماضيين".