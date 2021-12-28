طارق يحيى لمصراوي: على الأندية أن تخشى الأهلي والزمالك وليس العكس.. وفرصة لنهائي قرن جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى نجم نادي الزمالك السابق، طارق يحيى، إنه لايوجد فريق قوي وآخر ضعيف ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال يحيى، في تصريحات خاصة لمصراوي:"الأهلي والزمالك هما الأكثر تتويجًا بالبطولة فيجب أن تخشاهم الأندية وليس العكس، أنا ضد مصطلح مجموعة نارية ومجموعة الموت فالأهلي والزمالك فريقان كبار ويجب التعامل من هذا المنطلق".

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، التي أُجريت اليوم (الثلاثاء)، عن وقوع الأهلي حامل لقب البطولة في المجموعة الأولى، بينما تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وردّ نجم الزمالك السابق، على عدم تواجد الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بالنسخة الجارية من المسابقة بقوله:"هو أمر لصالحهما وفرصة ليجمعهما نهائي جديد".

وكانت هناك احتمالية لوقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة خلال النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا؛ فيقع الأهلي في التصنيف الأول والزمالك في الثاني.

وأتم طارق يحيى تصريحاته بتوجيه نصيحة للاعبي الزمالك، قائلاً:"عليهم عدم الالتفات إلى الشائعات التي كثرت خلال هذه الفترة والتركيز في الملعب وأتمنى لهم التوفيق والتتويج بالبطولة".