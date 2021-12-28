الامارات | "عدم تواجد الطبيب" يتسبب في لفت نظر لخورفكان.. وغرامة كبيرة لـ"جلف إف سي"

شكرا لقرائتكم خبر عن "عدم تواجد الطبيب" يتسبب في لفت نظر لخورفكان.. وغرامة كبيرة لـ"جلف إف سي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، نادي خورفكان بسبب عدم تواجد طبيب على دكة البدلاء خلال مباراة الجزيرة بالجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين. وتم على إثر ذلك توجيه لفت نظر إلى خورفكان. في جانب آخر، وجهة اللجنة بحسب بيان صحافي، العقوبة نفسها إلى نادي الحمرية لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقة دوري الدرجة الأولى، وذلك لعدم إدخاله فحوصات أحد لاعبيه على النظام الإلكتروني للاتحاد، كما عاقبت نادي الموج في الدرجة الثانية بالعقوبة نفسها، بسبب إدخاله فحوصات أحد لاعبيه ومدرب الفريق بعد الوقت المحدد.

ونظرت اللجنة في التقريرين المقدمين من حكم ومراقب المباراة التي جمعت (جلف أف سي) وشباب الأهلي في دوري الشباب تحت 21 عاماً، وقررت خسارة (جلف أف سي) بنتيجة ( 0 – 3 )، وتغريمه عشرون ألف درهم لتكرار مخالفة تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين خلال سير المباراة، كما قررت إيقاف خليفة محمد أحمد المطوع لاعب دبا الحصن ست مباريات، وتغريمه ستة ألاف درهم لسوء السلوك، وذلك في المسابقة ذاتها.

ووجهت اللجنة لفت نظر لنادي الرمس لقيام جماهيره بالتلفظ على الحكم المساعد في مباراته أمام كلباء في دوري الناشئين، بينما وجهت عقوبتي لفت النظر والإنذار لنادي الشارقة، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في الجولتين الماضيتين أمام الوصل وعجمان في دوري الناشئين، بسبب إدخاله فحوصات أحد لاعبيه بعد الوقت المحدد لذلك، وعاقبت الذيد بعقوبة لفت النظر في المسابقة نفسها، بسبب عدم إدخاله فحوصات إثنين من اللاعبين، كما عاقبت دبا في دوري الأشبال تحت 13 عاماً (ج) بالعقوبة ذاتها، لعدم إدخاله فحوصات أحد أفراد جهازه الطبي.

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