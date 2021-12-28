قرعة دوري أبطال إفريقيا.. مجموعة نارية للأهلي ومتوسطة للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف"، اليوم عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب إفريقي والهلال والمريخ السودانين خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

كما أسفرت القرعة عن وقوع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي وبترو أتلتيكو وساجرادا إسبرانسا الأنجوليين، خلال مرحلة المجموعات.

كان الأهلي والزمالك تأهلا إلى دور الـ16 بدوري الأبطال على حساب الحرس الوطني بطل النيجر وتوسكر الكيني بمجموع 7-2 و5-0 على الترتيب.