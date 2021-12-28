موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليستر سيتي، نظيره ليفربول، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء متأثرا بتعادله مع توتنهام 2-2، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ41 نقطة، فيما يأتي توتنهام في المركز الـ5 برصيد 29 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، ألكانتارا، كايتا

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

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