شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يجهز عقوبة مغلظة لشكرى نجيب بعد توالى الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى عقوبة مغلظة لشكرى نجيب مهاجم الفريق بعد تكرار أزماته فى الفترة الاخيرة حيث قرر المجلس إحالة اللاعب للتحقيق؛ بعد اشتباكه مع زميله أحمد عيد في مران الدراويش أمس .

ومن المقرر أن يوقع مجلس الاسماعيلي عقوبة مغلظة علي شكري نجيب، بعدما قام الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق، بطرد اللاعبين من التمرين، إثر المشادة والتي ثبت أن شكري نجيب هو المخطئ فيها.

وكان مجلس الإسماعيلي قد عاقب شكري نجيب بخصم 250 ألف جنيه من مستحقاته المادية بعد الأحداث التي افتعلها في مباراة المقاولون العرب.

كما قرر مجلس الإسماعيلي تغريم شكري نجيب 20 ألف جنيه إثر تغيبه عن المران يومين على التوالي بدون إذن من الجهاز الفني.

ويرفض شكري نجيب تمديد تعاقده مع الإسماعيلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري رغم عرض إدارة الدراويش مبلغ 5 ملايين جنيه عليه في الموسم الواحد، وسط أنباء عن توقيعه لبيراميدز، ليقرر المجلس تجميده لنهاية الموسم.ف