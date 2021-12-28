شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. أحمد علاء .. أشاهد المباريات الأوروبية وأحب أفلام الزعيم وأحبز الملابس الكاجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد علاء مدافع المصرى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسما

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟