شكرا لقرائتكم خبر عن الرابعة على التوالى.. الأهلي مع صن داونز بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الرابعة على التوالي يلتقي فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ،حيث أوقعت القرعة المارد الأحمر مع بطل جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى لدور المجموعات.

وجاء الأهلي مع صن داونز ومعهما الهلال والمريخ بطلا السودان في المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وذلك عقب القرعة التى أجريت ظهر اليوم ،الثلاثاء، بمقر الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

عام 2019 التقى الاهلي مع صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018/19 وحقق صن داونز أكبر نتيجة بين الفريقين في مباراة الذهاب، عندما فاز على أرضه ووسط جماهيره بخماسية نظيفة، بينما فاز الأهلي في مباراة الإياب بهدف دون رد.

وفي نسخة2020 من دور أبطال أفريقيا لعب الفريقين في ربع نهائي البطولة، وحسم الأهلي مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

وفي نسخة 2021 انتصر الأهلي بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع نهائي البطولة بالقاهرة، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح الأهلي في التتويج ببطولتي دوري الأبطال عامي 2020 و2021 هلى حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.