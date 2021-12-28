شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة الأهلى والزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال افريقيا، عن وقوع الأهلى في المجموعة الأولى مع المريخ والهلال السودانيين وصن داونز الجنوب افريقى.

بينما أوقعت القرعة أيضا نادى الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربى وبترو أتليتكو وساجارادا الانجوليين.



مجموعة الاهلى



مجموعة الزمالك

وجاءت نتيجة القرعة كالتالى:

المجموعة الأولى: المريخ (السودان) - الهلال (السودان) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - الأهلي (مصر).

المجموعة الثانية: أمازولو (جنوب إفريقيا) - وفاق سطيف (الجزائر) - هورويا (غينيا) - الرجاء (المغرب).

المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي (بوتسوانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) - الترجي (تونس).

المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا (أنجولا) - بترو أتليتيكو (أنجولا) - الزمالك (مصر) - الوداد (المغرب).