تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.

محمد يوسف

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