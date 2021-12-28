شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.
وجاءت ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالى :-
الزمالك ضد بترو أتليتيكو الأنجولي (11 أو 12 فبراير)
ساجرادا إسبرانسا الأنجولي ضد الزمالك (18 أو 19 فبراير)
الوداد المغربي ضد الزمالك (25 أو 26 فبراير)
الزمالك ضد الوداد المغربي (11 أو 12 مارس)
بترو أتليتيكو الأنجولي ضد الزمالك (18 أو 19 مارس)
الزمالك ضد ساجرادا إسبرانسا الأنجولي (1 أو 2 إبريل)