الامارات | قرعة أبطال إفريقيا.. صدام مصري - مغربي.. والأهلي يواجه المريخ والهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة أبطال إفريقيا.. صدام مصري - مغربي.. والأهلي يواجه المريخ والهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم في مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة، الأهلي المصري الأكثر تتويجا في البطولة برصيد عشر ألقاب، في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقيا والهلال والمريخ السودانيين. كذلك أوقعت القرعة الترجي التونسي في مواجهة النجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري بينما يصطدم الرجاء المغربي مع وفاق سطيف الجزائري، والزمالك المصري مع الوداد المغربي.

وأجرى مراسم القرعة، المصري خالد نصار مدير المسابقات في الكاف بمشاركة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري.

وجاءت مجموعات دوري أبطال أفريقيا طبقا لما أسفرت عنه القرعة كما يلي:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري وماميلودي صنز داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والمريخ السوداني.

المجموعة الثانية: الرجاء المغربي وحوريا كوناكري الغيني ووفاق سطيف الجزائري وأمازولو الجنوب أفريقي.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي من بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: الوداد المغربي والزمالك المصري وبترو أتلتيكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.

وجرى تقسيم الفرق الـ 16 المتأهلة إلى دور المجموعات إلى أربعة مستويات، وضم المستوى الأول الأهلي والترجي والوداد والرجاء.

بينما ضم المستوى الثاني، الزمالك وماميلودي صن داونز والنجم وحوريا كوناكري، وضم المستوى الثالث الهلال ووفاق سطيف وشباب بلوزداد وبترو أتلتيكو، والرابع، المريخ وجوانينج جالاكسي وساجرادا إسبيرانسا وأمازولو.

وتقام الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات يومي 11 و12 فبراير والثانية يومي 18 و19 والثالثة يومي 25 و26 من الشهر نفسه. بينما تقام الجولة الرابعة يومي 11 و12 مارس والجولة الخامسة يومي 18 و19 من الشهر نفسه، والجولة السادسة الأخيرة يومي الأول والثاني من أبريل.

ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي للبطولة برصيد عشرة ألقاب منها لقبي آخر نسختين بينما توج الزمالك باللقب خمس مرات والترجي أربع مرات والرجاء ثلاث مرات وكل من الوداد ووفاق سطيف مرتين.

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