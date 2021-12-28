الامارات | اتحاد الكرة يتعاقد مع مديرة فنية برازيلية للمنتخبات الوطنية النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتعاقد مع مديرة فنية برازيلية للمنتخبات الوطنية النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد اتحاد الإمارات لكرة القدم مع البرازيلية كاميلا أورلاندو لشغل منصب المدير الفني للمنتخبات الإماراتية النسائية للفترة المقبلة.

وثمنت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم النسائية أمل بوشلاخ الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لنشاط كرة القدم النسائية.

وقالت بوشلاخ - خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي لتقديم البرازيلية كاميلا أورلاندو بصفتها مديرة فنية لمنتخباتنا النسائية بحضور غالية عبد الله المازمي عضو لجنة كرة القدم النسائية، ووسائل الإعلام المختلفة - : "إن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً كبيراً من أجل تطوير الكرة النسائية، والتعاقد مع أورلاندو خطوة مهمة في مسيرة البناء، ولا شك أن استفادة العناصر الوطنية النسائية ستكون كبيرة من خلال التعرف على المدارس الكروية المختلفة، ومن أبرزها المدرسة البرازيلية".

بدورها أعربت البرازيلية كاميلا أورلاندو عن سعادتها بوجودها في دولة الإمارات، وتوليها مسؤولية الإشراف على تدريبات منتخبات السيدات، مشيرة إلى أنها ستضع خبراتها التدريبية وكل تجاربها السابقة لخدمة الكرة النسائية الإماراتية.

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