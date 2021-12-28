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الامارات | ريال سوسيداد يضم رافينيا على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم لاعب الوسط البرازيلي رافينيا إلى ريال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم حتى نهاية الموسم، وفقا لما أعلنه الناديان أمس.

وقال رافينيا، وهو شقيق تياجو ألكانتارا لاعب وسط ، إنه "متحمس وسعيد" بالانضمام إلى سوسيداد الذي يحتل المركز السادس في .

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 39 مباراة بجميع المسابقات مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه للنادي الفرنسي في 2020. ونشأ رافينيا في أكاديمية وأمضى أغلب مسيرته في إسبانيا. ولعب رافينيا مباراتين مع منتخب البرازيل وكان ضمن التشكيلة الفائزة بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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