نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية عن العديد من المواجهات النارية في دور المجموعات.



وأقيمت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهدت القرعة حضور الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، بطل النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أفريقيا.

المجموعة الأولى: بيراميدز المصري - الصفاقسي التونسي - زاناكو الزامبي - أهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري أو رويال ليوباردس الإسواتيني - أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي - شبيبة الساورة الجزائري - الاتحاد الليبي.

المجموعة الثالثة: مازيمبي الكونغولي - القطن الكاميروني - المصري المصري - أوتوهو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - أسيك ميموزا الإيفواري - الحرس الوطني النيجري.

ستبدأ مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية في 11 فبراير/شباط، على أن تنتهي في 2 أبريل/نيسان 2022.