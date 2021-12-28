شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفلت من ملاعب السودان أمام الهلال والمريخ فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، وذلك خلال الحفل الذى أقيم اليوم، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وعلى الرغم من وقوع الأهلي أمام عملاقي الكرة السودانية الهلال والمريخ، إلا أن كاف أعلن قبل سحب القرعة أن الفريقين ممنوعان من اللعب على ملعبيهما في الخرطوم لعدم استيفاء المعايير التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكل أندية دوري الأبطال.

وأصدر كاف قرارا بمنع 6 أندية من اللعب على ملاعبها في دوري الأبطال حيث أصدر كاف بيان رسميا اليوم الثلاثاء أكد من خلاله أن الأندية التي تواجه مشكلة في تطبيق المعايير أندية "الهلال والمريخ السوداني وفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين ، النجم الساحلي ، سبرينزا الأنجولي."

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره أمام المريخ السوداني بالقاهرة في فبراير المقبل على أن يختتم مشواره أمام الهلال في القاهرة أيضًا، في انتظار تحديد إدارة الناديين الملاعب الجديدة التي تستضيف مباراتيهما.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث إن الجولة الأولى ستقام يومى11 - 12 فبراير 2022، والجولة الثانية 18 - 19، والجولة الثالثة 25 - 26، بينما تقام الجولة الرابعة يومى 11 - 12 مارس، والجولة الخامسة 18 - 19 ، وتقام الجولة السادسة والأخيرة يومى 1 - 2 أبريل.