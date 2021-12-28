موسيمانى "غول أفريقيا" صائد 6 ألقاب مع الأهلى وصن داونز قبل القرعة

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القاهرة - سامية سيد - يشارك الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، فى قرعة بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، المقرر لها فى الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء فى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

ولعب موسيماني (57 عاماً) في عدة فرق بين عامي 1982 و 1996، بما في ذلك جومو كوزموس وماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا، كما لعب مع إيونيكوس (اليونان) وريتا بيرلار (بلجيكا) والسد (قطر)، وارتدى قميص منتخب جنوب أفريقيا "بافانا بافانا" في أربع مباريات دولية.

بعد اعتزاله بدأ مسيرته التدريبية فى عام 2001 مع فريق سوبر سبورت يونايتد، كان مدربًا لمنتخب جنوب أفريقيا بين عامي 2010 و 2012 ثم انتقل لتدريب ماميلودي صنداونز.

فى أكتوبر 2020 أصبح أول مدرب أفريقي غير مصرى يقود عملاق القاهرة الأهلى، فاز موسيماني بالعديد من الألقاب كمدرب ، بما في ذلك 6 ألقاب لمسابقات الكاف، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما قاد الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر في الدوحة، بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

قاد موسيمانى الأهلى فى 74 مباراة، فاز فى 52 وتعادل فى 17 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 157 هدفا وتلقت شباكه 59،وحقق موسيماني مع الأهلي 5 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقي مرتين، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

جاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة أن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وفي الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق موسيماني كل هذا النجاح بهذه السرعة، لأنه نال أيضا لقب كأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقي مرتين، إلى جانب الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقى للموسم الجديد.

وقاد موسيماني صن داونز إجمالاً في 332 مباراة بكافة المنافسات ، محققاً الانتصار في 187 مباراة ، والتعادل في 78 لقاء ، والهزيمة في 67 مواجهة .

وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب إفريقي مواسم «2013 - 2014 ، 2015 - 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2018 - 2019 ، 2019 - 2020 ".

كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 - 2016 ، 2019 - 2020 " ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 - 2015.

وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017.